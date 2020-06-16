В Москве стоматологические поликлиники возобновили работу по новым правилам

С 16 июня в Москве возобновили работу стоматологические поликлиники городского департамента здравоохранения. Во время карантина, напомним, они принимали только пациентов с зубной болью, а сейчас, благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации, полностью возобновились терапевтические, хирургические и ортопедические приемы.

Тем не менее, в поликлиниках предприняты все необходимые меры безопасности: регулярная дезинфекция помещений и воздуха, зонирование внутри зданий для обеспечения социального дистанцирования пациентов. Кроме того, сотрудники медучреждений еженедельно сдают тесты на CoViD-19 и два раза в день измеряют температуру. Также при входе в поликлинику бесконтактно измеряется температура у пациентов, москвичей с признаками заболевания на прием не допустят. И, конечно же, все граждане должны приходить в зубной кабинет в маска и перчатка.

В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что запись пациентов к стоматологам организована так, чтобы избежать скопления пациентов в коридорах больниц: терапевт принимает одного человека в 50 минут, хирург – не более троих в час, ортодонт – не более двоих в час, ортопед – одного в час. Интервал между приемами должен составлять не менее 10 минут.

Записаться к врачу можно, как и ранее: по интернету, телефону или в самой поликлинике. Запись открыта на три недели вперед.

Скорее всего, подобная схема работы будет принята и в других регионах России, где угроза распространения коронавируса еще не миновала.

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Добавим, что по официальным данным на 16 июня, в целом по стране наблюдается положительная динамика: количество активных случаев заболевания за сутки уменьшилось на 1712. Новых случаев зарегистрировано 8248, выздоровления — 9767.