Врач рассказал об ознобе, который может преследовать переболевших коронавирусом

Медики уже не раз отмечали, что заболевание коронавирусом может пройти у человека бессимптомно, даже без кашля и повышения температуры (при этом зараженный является переносчиком вируса). Но совсем без последствий для организма CoViD-19 вряд ли пройдет. Об одном из таких журналистам рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, к коронавирусу восприимчивы не только клетки слизистой органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы. В результате заражения может повредиться защитная оболочка нервных стволов.

«Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами, — цитирует доктора «Комсомольская правда». — Кроме того, известно, что повышается риск нарушений свертывающей способности крови на уровне самых мелких сосудов в головном мозге, а это способствует развитию инсультов».

Павлова пояснила, что часть этих повреждений имеет обратимый характер, но, к сожалению, не все. Результатом действия вируса на организм, может стать нарушение терморегуляции тела. То есть, даже в летнюю жару человек может ощущать озноб. Временный это эффект или постоянный, медики пока не знают. Доктор посоветовала переболевшим людям, ощущающим его, согреваться чаем или теплой водой с сезонными ягодами. Но ни в коем случае не алкоголем.

Добавим, что по официальным данным на 15 июня, в России зафиксировано примерно 245 тысяч активных случаев заражения коронавирусом. Более 284 тысяч человек считаются выздоровевшими. За сутки количество заболевших увеличилось на 8246 человека.

Справка Teleprogramma.pro

Павлова Зухра Шариповна — врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Научный руководитель «Клиники системной медицины». Ведет telegram-канал DoctorPavlova.

Те, кто читал эту статью также интересовались темой здоровья и инфекционных заболеваний. У нас появился новый раздел с полезными статьями, где мы разбираем различные вопросы здоровья, например, как вылечить герпес или как избавиться от ячменя на глазу.