«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Врач рассказал об ознобе, который может преследовать переболевших коронавирусом

Даже в летнюю жару бывших пациентам может становиться холодно.

Врач рассказал об ознобе, который может преследовать переболевших коронавирусом
Заражение коронавирусом может пройти без симптомов, но это не значит, что не будет последствий для организма. Фото: Global Look Press

Медики уже не раз отмечали, что заболевание коронавирусом может пройти у человека бессимптомно, даже без кашля и повышения температуры (при этом зараженный является переносчиком вируса). Но совсем без последствий для организма CoViD-19 вряд ли пройдет. Об одном из таких журналистам рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, к коронавирусу восприимчивы не только клетки слизистой органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы. В результате заражения может повредиться защитная оболочка нервных стволов.

«Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами, — цитирует доктора «Комсомольская правда». — Кроме того, известно, что повышается риск нарушений свертывающей способности крови на уровне самых мелких сосудов в головном мозге, а это способствует развитию инсультов».

Павлова пояснила, что часть этих повреждений имеет обратимый характер, но, к сожалению, не все. Результатом действия вируса на организм, может стать нарушение терморегуляции тела. То есть, даже в летнюю жару человек может ощущать озноб. Временный это эффект или постоянный, медики пока не знают. Доктор посоветовала переболевшим людям, ощущающим его, согреваться чаем или теплой водой с сезонными ягодами. Но ни в коем случае не алкоголем.

Добавим, что по официальным данным на 15 июня, в России зафиксировано примерно 245 тысяч активных случаев заражения коронавирусом. Более 284 тысяч человек считаются выздоровевшими. За сутки количество заболевших увеличилось на 8246 человека.

Справка Teleprogramma.pro

Павлова Зухра Шариповна — врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ. Научный руководитель «Клиники системной медицины». Ведет telegram-канал DoctorPavlova.

Те, кто читал эту статью также интересовались темой здоровья и инфекционных заболеваний. У нас появился новый раздел с полезными статьями, где мы разбираем различные вопросы здоровья, например, как вылечить герпес  или как избавиться от ячменя на глазу.

Тэги

вирусВирусызаболеваниеЗдоровьеЗОЖКомментарий врачаКоронавирусНовости google
Loading...