«Этот вирус достал до тошноты»: Елена Воробей призналась, что заразилась CoViD-19

Вечером 31 мая известная юмористка Елена Воробей призналась подписчикам в Instagram, что заразилась коронавирусом. Сама артистка узнала об этом тремя дня ми ранее, но боялась сообщить во всеуслышание.

«Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный… Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании. Ну и зачем?» — пишет звезда юмористических шоу.

По ее словам, она решила все-таки поделиться своей бедой, чтобы поддержать других заболевших. Женщина призвала заразившихся не нервничать и сразу обращаться в больницу.

О своем опыте артистка рассказала, что сначала не чувствовала особых симптомов, кроме легкого покашливания. А на второй день у нее ужасно разболелась спина — ночью женщина не могла уснуть от мышечной боли. На третий день ей стало полегче. Но Воробей отметила, что у каждого человека могут быть индивидуальные особенности протекания болезни.

Елена поблагодарила своих врачей, друзей и коллег — всех, кто помогает ей выкарабкаться из болезни. Позитивный взгляд на жизнь, присущий юмористке, не покидает ее даже в такой трудный час.