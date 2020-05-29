Роспотребнадзор дал рекомендации о том, сколько человек пускать в храмы

Во время богослужений на каждого из посетителей должно быть 4 квадратных метра свободного пространства.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию храмов. Как передает «Интерфакс», возвращение прихожан в здания религиозных организаций предлагается осуществить в три этапа. Главным критерием безопасности должно стать число людей, одновременно присутствующих в стенах храма.

Согласно документу, на всех этапах следует ограничить участие в обрядах лиц из группы риска: старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Второе условие — обязательное ношение защитных масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время исповеди. Общими с другими учреждениями являются правила о социальной дистанции (с разметкой на полу), проветривании и антисептической обработкой рук при входе.

При стабильных показателях заболеваемости во внебогослужебное время предлагается ограничить количество людей, одновременно присутствующих в храме: не более двух человек для помещений площадью до 100 квадратных метров, пяти человек — от 100 до 400 квадратных метров и десяти человек — более 400 квадратных метров (без учета алтаря и подсобных помещении). Таким образом становятся возможны отпевания, венчания и крестины при ограниченном присутствии родственников.

Если речь идет о богослужениях, то на первом этапе снятия ограничительных мер в храмах площадью не более 400 квадратных метров у одного человека должно быть не менее 4 квадратных метров пространства. В зданиях с большей площадью дозволяется одновременное нахождение до ста человек.

На втором этапе в храмах площадью более 800 квадратных метров разрешается находиться до 200 человек. На третьем этапе количество людей не ограничивается. На прихрамовой территории можно присутствовать всем желающим, но с соблюдением социальной дистанции.

Добавим, что, по официальным данным на 29 мая, за сутки в России зафиксировано 8572 новых заразившихся коронавирусом и 8246 выздоровевших. Умерло еще 232 человека, что является самым большим показателем смертности от CoViD-19 за май.