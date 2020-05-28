Эксперт раскритиковал многоразовые тряпичные маски

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заверил, что об исследованиях эффективности этого защитного аксессуара ничего не известно.

Любая медицинская маска после использования должна быть завернута в полиэтиленовый пакет и только затем выброшена. По правилам такие отходы, подпадающие под класс В, должна утилизировать специальная компания. Но это требование соблюдается в больницах, а в бытовых условиях ему практически невозможно следовать, поэтому нужно пользоваться хотя бы пакетом. Об этом журналистам рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Специалист рассказал о том, что медицинские маски, которые предоставляют своему носителю хоть какую-то защиту, делятся на три класса, но все они — одноразовые. То есть, их надевают на 2–3 часа, а потом утилизируют. А вот об эффективности многоразовых масок ученый высказался довольно скептично.

«Что такое тряпичные многоразовые маски — модельерные, из носков, из бикини и так далее, — я не знаю… Я просто не представляю, что такое многоразовая маска, как она обрабатывается, как она дезинфицируется. Никаких достоверных наблюдений о многоразовых масках я не знаю», — цитирует Вознесенского РИА «Новости».

Тем временем тряпичные маски стали популярным аксессуаром, их выпуском занимаются не только медицинские компании, но и мировые модные бренды.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Леонидович Вознесенский — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН. Выступает экспертом на многих телеканалах.