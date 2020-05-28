«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Звездные наследники критикуют родителей»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Эксперт раскритиковал многоразовые тряпичные маски

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заверил, что об исследованиях эффективности этого защитного аксессуара ничего не известно.

Эксперт раскритиковал многоразовые тряпичные маски
Вместо одноразовых медицинских масок люди чаще стали носить тряпичные. Но как они их дезинфицируют? Фото: Global Look Press

Любая медицинская маска после использования должна быть завернута в полиэтиленовый пакет и только затем выброшена. По правилам такие отходы, подпадающие под класс В, должна утилизировать специальная компания. Но это требование соблюдается в больницах, а в бытовых условиях ему практически невозможно следовать, поэтому нужно пользоваться хотя бы пакетом. Об этом журналистам рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Специалист рассказал о том, что медицинские маски, которые предоставляют своему носителю хоть какую-то защиту, делятся на три класса, но все они — одноразовые. То есть, их надевают на 2–3 часа, а потом утилизируют. А вот об эффективности многоразовых масок ученый высказался довольно скептично.

«Что такое тряпичные многоразовые маски — модельерные, из носков, из бикини и так далее, — я не знаю… Я просто не представляю, что такое многоразовая маска, как она обрабатывается, как она дезинфицируется. Никаких достоверных наблюдений о многоразовых масках я не знаю», — цитирует Вознесенского РИА «Новости».

Тем временем тряпичные маски стали популярным аксессуаром, их выпуском занимаются не только медицинские компании, но и мировые модные бренды.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Леонидович Вознесенский — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН. Выступает экспертом на многих телеканалах.

Тэги

Вирусыдизайнерские маскизащитазащитные маскиЗдоровьемаскамедицина
Loading...