Певец Андреа Бочелли признался, что «тихо» переболел коронавирусом еще в марте

Сейчас «голос надежды» сдает плазму крови вместе с супругой, чтобы помочь в лечении других людей.

61-летний итальянский оперный певец Андреа Бочелли сделал неожиданное заявление. Оказывается, он и его 36-летняя жена Вероника переболели коронавирусом еще в марте, но оставили этот факт в тайне.

«Из уважения к тем, для кого заражение вирусом имело более серьезные последствия, я решил, что лучше не делиться новостями. И, конечно, я не хотел излишне тревожить своих поклонников, а также защищал частную жизнь моей семьи», — пояснил певец свой поступок в эфире утреннего шоу Good Morning America 26 мая.

По его словам, болезнь прошла у них с супругой быстро и без осложнений — лишь немного поднялась температура. Сейчас слепой исполнитель жертвует свою кровь на разработку лекарства от опасной инфекции, желая внести свой маленький вклад в борьбу с пандемией.

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Однако ранее он уже становился символом этой борьбы: 12 апреля в YouTube транслировался 30-минутный концерт оперного исполнителя, который он дал у кафедрального собора Милана на фоне опустевших улиц города. Это было историческое событие для Сети — одновременно трансляцию смотрели 2,8 миллиона зрителей. Выступление стало одной из самых масштабных музыкальных онлайн-трансляций в истории и уж точно самой крупной в сфере классической музыки. В мае число просмотров ролика превысило 40 миллионов. И это не считая того, что организованный артистом фонд собирал деньги на закупку оборудования и средств защиты для итальянских больниц.