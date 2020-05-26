Количество выздоровевших от коронавируса россиян снова превысило число заразившихся

Уже во второй раз статистика за сутки показывает положительную динамику.

По официальным данным на 26 мая, в России за сутки зафиксировано 8915 новых заболевших коронавирусом, при этом выздоровел за тот же период 12331 человек. Статистика сообщает и об 174 умерших.

Итого из 362 тысяч заразившихся за все время эпидемии россиян 131 тысяча выписана и 3807 человек скончались. Более 227 тысяч остаются в активной фазе заболевания.

Но уже во второй раз с начала распространения инфекции количество новых выздоровевших превысило число заразившихся. Первый был зафиксирован 20 мая.

Среди регионов, где выявлено больше всего новых случаев заражения, по-прежнему лидирует Москва (2830). На втором месте Подмосковье (817), затем идут Санкт-Петербург (363), Нижегородская (228), Свердловская (207) и Ростовская области (203).