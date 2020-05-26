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Количество выздоровевших от коронавируса россиян снова превысило число заразившихся

Уже во второй раз статистика за сутки показывает положительную динамику.

Количество выздоровевших от коронавируса россиян снова превысило число заразившихся
Неужели коронавирус все-таки начал отступать? Фото: Global Look Press

По официальным данным на 26 мая, в России за сутки зафиксировано 8915 новых заболевших коронавирусом, при этом выздоровел за тот же период 12331 человек. Статистика сообщает и об 174 умерших.

Итого из 362 тысяч заразившихся за все время эпидемии россиян 131 тысяча выписана и 3807 человек скончались. Более 227 тысяч остаются в активной фазе заболевания.

Но уже во второй раз с начала распространения инфекции количество новых выздоровевших превысило число заразившихся. Первый был зафиксирован 20 мая.

Среди регионов, где выявлено больше всего новых случаев заражения, по-прежнему лидирует Москва (2830). На втором месте Подмосковье (817), затем идут Санкт-Петербург (363), Нижегородская (228), Свердловская (207) и Ростовская области (203).

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