«Это не рационально»: выпускников не будут тестировать на коронавирус перед ЕГЭ

Как коронавирус повлияет на проведение ЕГЭ? Речь идет не о сроках сдачи, а о самих экзаменах: обязаны ли будут школьники приходить в масках, и будут ли их предварительно тестировать на CoViD-19. Об этом журналистам рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она прокомментировала, что ношение масок и перчаток экзаменаторами обязательно. Дети могут пренебречь этими мерами защиты только если в их регионе риск заражения близок к нулю.

«Тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром», — цитирует специалиста «Российская газета».

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях, где будут проходить экзамены, должны пройти генеральная уборка (до и после) и обеззараживание воздуха. У входа должен иметься дозатор с антисептиком для обработки рук. Также организаторы должны составить график прихода учеников, чтобы не допустить скопления детей в коридорах и зонах отдыха. В аудитории выпускники будут находиться по одному человеку за партой в зигзагообразной рассадке, чтобы между ними сохранялась дистанция в 1,5 метра.

Добавим, по официальным данным на 25 мая, за сутки в России выявлено 8946 новых случаев заражения коронавирусом. Итого в стране более 230 тысяч больных и более 119 тысяч выздоровевших.