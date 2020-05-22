«Без конца протирала глаза»: заразившаяся Пушкина сравнила коронавирус с аллергией

Радио «Комсомольская правда» вышло на связь с телеведущей и депутатом Оксаной Пушкиной. Оказывается, 57-летняя женщина сейчас находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Она рассказала ведущей Арине Шараповой, что подхватила инфекцию, разъезжая по регионам, развозя врачам средства индивидуальной защиты.

Болезнь проходит у Пушкиной в средней форме. Ее лечащие врачи считают, что результат того, что сама она ходила в маске и в перчатках, а еще вследствие хорошего иммунитета. Узнав о диагнозе, женщина обзвонила всех своих коллеги и избирателей, с которыми контактировала. Лишь узнав о том, что все здоровы, она успокоилась.

Оксана поделилась, что у нее были все симптомы, о которых рассказывают по телевизору, но она не поняла, на каком этапе заразилась.

«Хуже-лучше себя чувствовала. Один день был сонный дико. И болела голова. Знаешь, без конца… Думала, наверное, аллергия у меня, на тушь, на косметику. Без конца протирала глаза. И белки были такие розовые. И, конечно, слабость была. Но мы же через слабость работаем, и все», — рассказала Пушкина.

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Она добавила, что заразилась где-то около своего дня рождения, 10 мая. В тот день она сдала тест, а 12 числа ей позвонили из Роспотребнадзора и огорошили новостью. Никого не беспокоя, журналистка сама отправилась в госпиталь, сдала все анализы, и выяснилось, что 25% ее легких уже поражены. После этого женщина решила, что будет болеть дома, но позже ее состояние ухудшилось.

«Я не могу этих ощущений передать. Температуры не было, но меня так штормило, у меня болела кожа», — вспоминает Пушкина.

После этого она позвонила своему лечащему врачу, и тот принял решение госпитализировать ее на скорой ЦКБ, где сейчас ведущая и находится.