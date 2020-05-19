За 40 секунд: Алексей Воробьев спел песню под аккомпанемент моющихся рук

Оставшийся на карантин в Лос-Анджелесе российский актер и певец Алексей Воробьев, объединился вместе с американской певицей и блогером Madilyn Bailey, чтобы записать для поклонников музыкальное видео о правилах мытья рук.

«Это видео длится 40 секунд, и это ровно столько, сколько мы должны мыть руки, — написал артист в Instagram. — Мойте руки под это видео, ведь оно создано именно для того, чтобы вам было веселее, и не надо было задумываться о времени».

На ролике Алексей и Madilyn поют на английском о необходимости правильно мыть руки, мужчина играет на гитаре, а девушка отвечает за перкуссию. Причем очень интересно, как американка сочетает удары по столу, жонглирование бутылочкой с жидким мылом и шум воды из-под крана. Все это создает ритм, который совершенно не выбивается из гитарной партии.

Вот так даже мытье рук можно превратить в искусство.