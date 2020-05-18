Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Смертность в нашей стране в три-четыре раза ниже, чем в других странах.

Говоря о ситуации с коронавирусом в России, многие официальные лица отмечали, что смертность в нашей стране от новой инфекции гораздо ниже, чем в других странах. А недавно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему это так. Ученый дал интервью корреспонденту канала «Россия» Наиле Аскер-заде, в котором поведал о разработке вакцины от CoViD-19.

«Не просто меньше, а три-четыре разе меньше (число умерших по сравнению с другими странами. — Прим. авт.). Потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских и американских жителей», — сказал академик РАН.

Ученый отметил, что у нового коронавируса есть ряд особенностей. Во-первых, его латентный период (от момента заражения до появления первых симптомов) может быть больше двух недель, и все это время человек заразен. Во-вторых, у него высокая контагиозность — то есть он легко передается от больного человека к здоровому. Вдобавок по размерам этот вирус больше своих ближайших «родственников».

Гинцбург также отметил, что далее CoViD-19 может повести себя по разному: он может, как грипп, возвращаться в каждом сезоне с новыми изменениями, а может быть неизменным как корь, и тогда детей от него начнут прививать с самого раннего возраста.

Добавим, что, по официальным данным на 18 мая, число заразившихся за последние сутки составило 8926 человек. Итого в России зафиксировано более 290 тысяч заболевших, более 70 тысяч выздоровевших и 2722 смерти от новой инфекции.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Леонидович Гинцбург — советский и российский микробиолог, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАМН и РАН. Специалист в области молекулярной биологии патогенных микроорганизмов, член президиума Всероссийского общества микробиологов и эпидемиологов.