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Трудности самоизоляции: в МЧС рассказали, когда стоит обратиться к психологу

Специалисты отметили, как не пропустить тот этап стресса, когда необходима помощь специалиста.

Трудности самоизоляции: в МЧС рассказали, когда стоит обратиться к психологу
Долгая вынужденная самоизоляция - серьезное испытание для любого человека. Фото: Global Look Press

Вынужденная самоизоляция, которая для многих россиян длится уже полтора месяца, может расшатать даже самые крепкие нервы. Резко изменившийся ритм жизни и чувство тревоги толкают людей на различные эмоциональные реакции, не всегда приятные. Каждый человек вынужден справляться с ними сам, но понять, твоих сил уже не достаточно, и пора обратиться к профессиональному психологу? На этот вопрос журналистам ответили сотрудники МЧС.

Как передает РИА Новости, специалисты Центра экстренной психологической помощи рекомендуют вначале прислушаться к своим ощущениям. Если человек замечает, что его поведение, эмоциональное состояние, настроение и мысли резко изменились, а переживания доставляют дискомфорт, который невозможно самостоятельно преодолеть, то это может быть сигналом для обращения к специалисту.

Что может служить примером подобных изменений:

— нарушение привычного графика сна, регулярные пробуждения по ночам, сложности с засыпанием;

— стремление проводить намного больше времени наедине с собой, избегание общения с друзьями и близкими;

— агрессия внутри семьи, регулярные ссоры с родными;

— уклонение от необходимых ежедневных дел;

— переживания по поводу отстраненности от родных и друзей;

— утрата веры в свои силы;

— обесценивание событий, происходящих в жизни;

— некоторые физиологические реакции (если это не симптомы заболеваний): головные боли, учащение дыхания, боли в желудке, повышенная утомляемость, ухудшение памяти.

Особое внимание в данном вопросе специалисты просят уделять детям, для которых изменившийся график тоже является большим стрессом.

Если вы поняли, что вам или вашему ребенку необходима консультация, но в МЧС напоминают, что, кроме платных специалистов, есть еще и бесплатные службы оказания психологической помощи.

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