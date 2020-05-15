Трудности самоизоляции: в МЧС рассказали, когда стоит обратиться к психологу

Вынужденная самоизоляция, которая для многих россиян длится уже полтора месяца, может расшатать даже самые крепкие нервы. Резко изменившийся ритм жизни и чувство тревоги толкают людей на различные эмоциональные реакции, не всегда приятные. Каждый человек вынужден справляться с ними сам, но понять, твоих сил уже не достаточно, и пора обратиться к профессиональному психологу? На этот вопрос журналистам ответили сотрудники МЧС.
Как передает РИА Новости, специалисты Центра экстренной психологической помощи рекомендуют вначале прислушаться к своим ощущениям. Если человек замечает, что его поведение, эмоциональное состояние, настроение и мысли резко изменились, а переживания доставляют дискомфорт, который невозможно самостоятельно преодолеть, то это может быть сигналом для обращения к специалисту.
Что может служить примером подобных изменений:
— нарушение привычного графика сна, регулярные пробуждения по ночам, сложности с засыпанием;
— стремление проводить намного больше времени наедине с собой, избегание общения с друзьями и близкими;
— агрессия внутри семьи, регулярные ссоры с родными;
— уклонение от необходимых ежедневных дел;
— переживания по поводу отстраненности от родных и друзей;
— утрата веры в свои силы;
— обесценивание событий, происходящих в жизни;
— некоторые физиологические реакции (если это не симптомы заболеваний): головные боли, учащение дыхания, боли в желудке, повышенная утомляемость, ухудшение памяти.
Особое внимание в данном вопросе специалисты просят уделять детям, для которых изменившийся график тоже является большим стрессом.
Если вы поняли, что вам или вашему ребенку необходима консультация, но в МЧС напоминают, что, кроме платных специалистов, есть еще и бесплатные службы оказания психологической помощи.