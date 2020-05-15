Трудности самоизоляции: в МЧС рассказали, когда стоит обратиться к психологу

Специалисты отметили, как не пропустить тот этап стресса, когда необходима помощь специалиста.

Вынужденная самоизоляция, которая для многих россиян длится уже полтора месяца, может расшатать даже самые крепкие нервы. Резко изменившийся ритм жизни и чувство тревоги толкают людей на различные эмоциональные реакции, не всегда приятные. Каждый человек вынужден справляться с ними сам, но понять, твоих сил уже не достаточно, и пора обратиться к профессиональному психологу? На этот вопрос журналистам ответили сотрудники МЧС.

Как передает РИА Новости, специалисты Центра экстренной психологической помощи рекомендуют вначале прислушаться к своим ощущениям. Если человек замечает, что его поведение, эмоциональное состояние, настроение и мысли резко изменились, а переживания доставляют дискомфорт, который невозможно самостоятельно преодолеть, то это может быть сигналом для обращения к специалисту.

Что может служить примером подобных изменений:

— нарушение привычного графика сна, регулярные пробуждения по ночам, сложности с засыпанием;

— стремление проводить намного больше времени наедине с собой, избегание общения с друзьями и близкими;

— агрессия внутри семьи, регулярные ссоры с родными;

— уклонение от необходимых ежедневных дел;

— переживания по поводу отстраненности от родных и друзей;

— утрата веры в свои силы;

— обесценивание событий, происходящих в жизни;

— некоторые физиологические реакции (если это не симптомы заболеваний): головные боли, учащение дыхания, боли в желудке, повышенная утомляемость, ухудшение памяти.

Особое внимание в данном вопросе специалисты просят уделять детям, для которых изменившийся график тоже является большим стрессом.

Если вы поняли, что вам или вашему ребенку необходима консультация, но в МЧС напоминают, что, кроме платных специалистов, есть еще и бесплатные службы оказания психологической помощи.