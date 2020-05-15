Названы регионы России, где снятие карантина идет быстрее всего по стране

Процесс отмены ограничений, по словам президента, не может быть скорым.

Фонд «Петербургская политика» проанализировал, с какой скоростью регионы России снимают ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. По данным исследования, в 21 субъекте федерации, в том числе в Москве, об ослаблении режима даже не думают. Зато пять регионов демонстрируют высокие темпы снятия карантина.

К последним относятся Смоленская, Белгородская, Калининградская, Томская области и Республика Татарстан. В них уже снимают пропускной режим, открываются парки и даже торговые центры, разрешаются семейные занятия спортом и походы в парикмахерскую.

Некоторые регионы продемонстрировали дифференцированный походом к снятию ограничений. То есть в части территорий карантин продолжает действовать, а где-то уже снят. К таким относятся Ленинградская, Самарская, Сахалинская и Магаданская области, Красноярский край, республики Якутия и Карелия. Ленинградскую область, например, поделили на три зоны: красную, желтую и зеленую. В последней даже можно посещать кинотеатры, если зрительный зал заполняется меньше, чем на половину.

Еще 32 региона приписали среднюю скорость снятия ограничений, а 20 — медленную. Жители последних только ожидают разрешения на уличные занятия спортом и открытие парикмахерских.

Добавим, что по официальным данным на 15 мая, количество зафиксированных заболевших за сутки снова увеличилось до 10598 человек. Всего с начала вспышки инфекции заразилось более 260 тысяч россиян, пятая часть из них уже выздоровели, но 2418 пациентов скончались.