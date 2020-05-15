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Названы регионы России, где снятие карантина идет быстрее всего по стране

Процесс отмены ограничений, по словам президента, не может быть скорым.

Названы регионы России, где снятие карантина идет быстрее всего по стране
Коронавирус заставил чиновников ввести строгие ограничения по всей стране. Фото: Global Look Press

Фонд «Петербургская политика» проанализировал, с какой скоростью регионы России снимают ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. По данным исследования, в 21 субъекте федерации, в том числе в Москве, об ослаблении режима даже не думают. Зато пять регионов демонстрируют высокие темпы снятия карантина.

К последним относятся Смоленская, Белгородская, Калининградская, Томская области и Республика Татарстан. В них уже снимают пропускной режим, открываются парки и даже торговые центры, разрешаются семейные занятия спортом и походы в парикмахерскую.

Некоторые регионы продемонстрировали дифференцированный походом к снятию ограничений. То есть в части территорий карантин продолжает действовать, а где-то уже снят. К таким относятся Ленинградская, Самарская, Сахалинская и Магаданская области, Красноярский край, республики Якутия и Карелия. Ленинградскую область, например, поделили на три зоны: красную, желтую и зеленую. В последней даже можно посещать кинотеатры, если зрительный зал заполняется меньше, чем на половину.

Еще 32 региона приписали среднюю скорость снятия ограничений, а 20 — медленную. Жители последних только ожидают разрешения на уличные занятия спортом и открытие парикмахерских.

Добавим, что по официальным данным на 15 мая, количество зафиксированных заболевших за сутки снова увеличилось до 10598 человек. Всего с начала вспышки инфекции заразилось более 260 тысяч россиян, пятая часть из них уже выздоровели, но 2418 пациентов скончались.

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