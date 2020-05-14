Коэффициент распространения CoViD-19 в России впервые стал ниже единицы

В ситуации с коронавирусом в России наметился долгожданный просвет. ТАСС проанализировало данные о заболеваемости, которые были опубликованы утром 14 мая, и сделало вывод, что коэффициент распространения новой инфекции в России впервые с начала вспышки заболевания упал ниже единицы. В четверг он составил 0,97, а накануне — 1,01. В Москве, где самое тяжелое положение, этот показатель также снизился за сутки — с 0,91 до 0,88.

Хуже ситуация в Мурманской области, там коэффициент подрос с 0,55 до 0,9, а в Дагестане, где накануне было ниже единицы, стало 1,15. В Краснодарском крае показатель держится на уровне 0,99.

Добавим, что эти цифры рассчитываются по формуле, опубликованной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер. Чтобы субъект РФ мог спокойно переходить к первой фазе снятия ограничений, его показатель не должен превышать единицы.

По официальным данным на 14 мая, в стране зарегистрировано 9974 новых случаев заболевания CoViD-19, что чуть ниже, чем накануне. Общее число заразившихся превышает 250 тысяч человек, но пятая часть из них уже выздоровели. Статистика умерших показывает цифру в 2305.