Даже бабуля играет лучше: 90-летняя женщина стала самым пожилым геймером в YouTube

Книга рекордов Гиннесса опубликовала статью о самом пожилом YouTube-геймере планеты. Этого титула удостоена 90-летняя бабушка из Японии Хамако Мори.

Родившаяся в 1930 году женщина не только играет в видеоигры, но и является блогером, которую другие пользователи YouTube знают под прозвищем Gaming Grandma («Играющая бабуля»). У ее канала более 150 тысяч подписчиков, и он не простаивает — там регулярно появляются новые видео.

Своим нынешним увлечением госпожа Хамако занялась 39 лет назад. Она увидела, как дети весело проводят время за игровыми консолями, и тоже захотела попробовать. Сначала втайне, а затем, что называется, разошлась. Причем, все приставки, которые женщина купила за эти годы, она сохранила, и теперь у нее есть коллекция продуктов игровой индустрии, которой позавидуют многие геймеры.

Недавно бабуля освоила популярную PlayStation 4. Сначала она не хотела разбираться в сложном управлении передовой технологией, но сдалась из-за красоты современных экшн-игр, которые выглядят, как натуральное кино. Кстати, любимая игра Мори — GTA V, которую женщина ценит именно за возрастные ограничения, делающие ее недоступной для детей.

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Ветеран игр признается, что ей нравится выкладывать видео на YouTube и потом читать комментарии под ними. Когда другие геймеры пишут бабуле, что ее пример дает им надежду на будущее, это делает японку счастливой.