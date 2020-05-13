Нужный навык: Малышева показала, как правильно носить и снимать перчатки

Во многих регионах страды с 12 мая действует не только масочный, но и перчаточный режим.

Несмотря на то, что президент Владимир Путин отменил режим самоизоляции, во многих регионах ограничения продолжаются. И касается это не только ношения масок, но и наличия перчаток на руках в общественных местах.

Известный телемедик страны Елена Малышева решила провести на своей странице в Instagram ликбез. Она рассказала, как на самом деле нужно носить, а, главное, снимать перчатки безопасно для себя.

«Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять: листайте!» — подписала Малышева публикацию.

Она представила подписчикам инфографику, где последовательно объясняются правила ношения перчаток. К примеру, ни в коем случае не следует трогать руками в перчатках лицо, волосы, кожу. Также особого внимания заслуживает процесс снятия перчаток – это особый ритуал, который требует ловкости и повышенного внимания.