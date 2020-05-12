«Продолжаю работать»: брат-близнец Елены Малышевой заразился коронавирусом

Коронавирус пришел в семью известного теледоктора Елены Малышевой. У ее родного брата, главного врача Боткинской больницы Алексея Шабунина, положительный тест на CoViD-19. Сообщение об этом появилось на официальном сайте медучреждения, которым он руководит.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — рассказал доктор Шабунин.

В своем письме он уточнил, что Боткинская больница продолжает выполнять все возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также лечению онкологических, гематологических и ковидных больных. Сам он общается с коллегами только в режиме видеосвязи.

Напомним, что Алексей Шабунин — брат-близнец Елены Малышевой. Он известный хирург, член-корреспондент РАН и заслуженный врач РФ. С 2014 года мужчина занял пост главного хирурга Департамента здравоохранения Москвы.

Также у Малышевой есть старшая сестра Марина Костенко, тоже доктор. Семья телеведущей — большая врачебная династия.