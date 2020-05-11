Нерабочие дни в России завершатся с 12 мая

Президент объявил, что страна выходит на работу с соблюдением всех санитарных норм.

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новым мерам по поддержке граждан, чью финансовую ситуация затронула борьба с распространением коронавируса.

Российский лидер объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, установленный правительством страны, закончится. По словам президента, пора переходить к поэтапному выходу из режима ограничений, однако быстрым этот процесс не будет. При этом у глав регионов сохраняется возможность корректировать ограничительные меры на местах, основываясь на местной ситуации с заболеваемостью. Люди вернутся на работу, однако санитарные меры должны выполняться неукоснительно.

Путин отметил, что нерабочий период длился более шести недель — эта мера позволила сохранить тысячи жизней россиян. Стране удалось сдержать взрывной рост заболеваемости новой инфекцией и нарастить большой запас аппаратов искусственной вентиляции легких. Также удалось значительно продвинуться в сфере тестирования на CoViD-19.

Добавим, что для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями ограничительные меры пока сохраняются. Президент попросил их еще немного потерпеть.

По официальным данным на 11 мая, число зараженных за сутки достигло нового антирекорда в 11656 человек. Таким образом число заболевших коронавирусом превысило 220 тысяч, почти 40 тысяч человек числятся выздоровевшими, 2009 пациентов скончались.