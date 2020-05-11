Врач-диетолог рассказала, как укрепить иммунитет во время самоизоляции

В период, когда все обеспокоены тем, чтобы не заразиться инфекцией, следует обратить внимание на укрепление своего иммунитета. Врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ Вера Шарошкина рассказала журналистам, что ключевую роль в этом играет даже не еда, а полноценный сон. По ее словам, сну нужно уделять не менее 6 часов в сутки, а большинству людей требуется 7–8 часов. Выработанный в тихие часы мелатонин позволит укрепить иммунитет.

А, что касается питания, то нынешний период самоизоляции не подходит для диет и прочих экспериментов над организмом.

«Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ. Булочки и конфетки — лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку», — цитирует врача РИА «Новости».

Также доктор посоветовала уделить внимание физической нагрузке и зарядке. Работа тела позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Справка Teleprogramma

Шарошкина Вера Александровна — врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами Президента РФ. Имеет профильный диплом Российской медицинской академии, ведет авторские психотерапевтические курсы. Опыт работы — более 10 лет.