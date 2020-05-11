«Май – лучшая пора»: Анита Цой объяснила, зачем каждый год собирает крапиву

В этот раз певица не стала изменять своей традиции.

Певица Анита Цой рассказала, для чего каждый год в весной отправляется в лес за свежей крапивой. Оказывается, из этой травы звезда делает вкусные блюда, заготавливая ее на зиму.

Вот и на этот раз артистка по старой доброй традиции нарядилась в свитшот, спортивные брюки и бейсболку. Надела на руки защитные перчатки (чтобы не обжигало руки), взяла ножницы и корзину и пошла собирать природный урожай. Стоит сказать, что он выдался на славу и в этом году семья Аниты Цой вновь не останется без вкусных и полезных блюд.

«Май — лучшая пора для сбора крапивы. Ее я ошпариваю кипятком, потом леплю из нее комочки, как следует отжимаю их и складываю в морозилку», — поведала артистка.

По ее словам, обдавать кипятком растение необходимо для того, чтобы оно не кололось. Затем этими заморозками Цой пользуется круглый год, варя вкусные щи, добавляя в тушеное мясо и салаты.