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Звездный гость

Настоящие супергерои: Бэнкси поблагодарил медиков новой картиной

Художник тонко намекнул, что человечество снимает фильмы не про тех «бойцов».

Настоящие супергерои: Бэнкси поблагодарил медиков новой картиной
Медик носит маску и рискует жизнью - чем не супергерой? Фото: Globallookpress.com

Знаменитый и одновременно таинственный британский уличный художник Бэнкси опубликовал свою новую работу. Ею он одновременно поблагодарил всех медиков, борющихся с пандемией, и подчеркнул смену социальных ориентиров.

На новом рисунке граффитиста изображен мальчик, играющий в игрушки. Показано, что он выкинул фигурки Бэтмена, Человека-паука и других супергероев. Вместо них ребенок выбрал куклу медсестры и представляет, что она летит по небу в позе Супермена.

«Меняющий правила игры», — подписал художник свою новую работу в Instagram, намекая на то, что в 2020 году у человечества появились новые герои.

Известно, что данная картина нарисована на стене в больнице английского города Саутгемптон.

Добавим, что недавно американский художник Алекс Гросс тоже поэкспериментировал с идеей новой социальной реальности. Он нарисовал персонажей «Звездных войн», одетых с респираторные маски.

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