«Вирус сейчас уже выдыхается»: Онищенко высказался против ужесточения карантина

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке привел в пример ситуацию с эпидемией в других странах.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Он отметил, что, хоть у России и имеется свой собственный путь развития эпидемии, отечественные специалисты используют мировой опыт по борьбе с новой инфекцией. Правда, просто скопировать действия других государств, было бы неправильно, так как в разных регионах РФ разная ситуация с заболеваемостью, и везде приходится учитывать местные нюансы.

Однако специалист оказался против ужесточения ограничительных мер для населения.

«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — сказал Онищенко в эфире НСН.

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Добавим, что, по официальным данным на 7 мая, число выявленных заболевших коронавирусом в России возросло до 11231 человека. Всего же инфекция затронула более 177 тысяч граждан, из которых 23803 выздоровели и 1625 умерли. Нерабочие дни в стране пока продлены до 11 мая включительно.