Путин обсудил с чиновниками выход страны из режима самоизоляции

В среду, 6 мая, президент РФ Владимир Путин провел онлайн-совещание с руководителями федеральных ведомств. Глава государства заслушал доклады чиновников о том, какие меры были приняты по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, как в сфере здравоохранения, так и в экономических вопросах. Но главное, что хотели услышать граждане страны: когда же в регионах начнут снимать ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения инфекции.

В начале совещания президент отметил, что главы регионов должны будут сами принимать решения об ослаблении или ужесточении эпидемических мер, основываясь на ситуациях на местах и рекомендациях Роспотребнадзора. Руководитель ведомства Анна Попова сообщила губернаторам, что данные рекомендации уже подготовлены.

По ее словам, в регионах должны быть оценены темпы прироста заболеваемости, количество свободных больничных коек для больных коронавирусом и охват населения тестированием на CoViD-19. Ослабление режима самоизоляции предлагается в три этапа, в каждом из которых будет расширяться общественное пространство, которое могут посещать люди. Первый этап разрешит занятия спортом на улице, прогулки с детьми, посещение объектов торговли и сферы услуг ограниченной площади. На втором этапе можно будет гулять по улице с членами семьи и посещать торговые объекты, но с ограничением количества людей в помещении, также предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе начнут работу парки, общепиты, гостиницы, все образовательные учреждения и большие магазины, но с соблюдением посетителями социальной дистанции.

«Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», — подчеркнула Попова.

После этого слово было дано мэру Москвы Сергею Собянину. Тот предложил более жесткий контроль для сферы услуг и подчеркнул, что ей выходить из самоизоляции преждевременно. Но что касается промышленных и строительных предприятий, то с 12 мая, по мнению градоначальника, все они могут начать работу.

«Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны», — резюмировал Путин.

В конце президент подчеркнул, что антикризисную работу в регионах, которым были даны расширенные полномочия, все равно должно координировать федеральное правительство.