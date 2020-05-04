«Профилактические меры»: специалист Минздрава объяснил, как грамотно выйти из самоизоляции

Похоже, что российские власти, и правда, готовятся к скорой отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. На сайте Минздрава РФ появились рекомендации от главного клинического психолога министерства Юрия Зинченко по грамотному выходу из самоизоляции. Специалист отмечает, что этот процесс может быть долгим и стрессовым.

«За последние недели наибольшим неудобством для многих была невозможность посещать привычные ранее места. Но вирус не заканчивается по команде, и поэтому необходимо понимать, что первое время важно продолжать соблюдать профилактические меры, не пытаться за один день посетить все места общественного пользования, о которых мечталось весь период самоизоляции», — предупреждает Зинченко.

Он советует заранее разработать индивидуальный график выхода из режима самоизоляции для каждого члена семьи и поэтапно распределить посещение общественных мест во времени. Важно правильно распределить собственные физические и психологические ресурсы, не позволять социальным контактам и профессиональным задачам, о которых люди успели отвыкнуть, резко обрушиться на человека. Сейчас может казаться, что у каждого из нас полно энергии, но на самом деле тонус организма мог легко снизиться за прошедший месяц, и мы рискуем переоценить свои возможности.

Следует уделить внимание спорту и физической нагрузке, чтобы преодолеть гиподинамию и улучшить эмоциональный фон. Также нужно быть готовым заново учиться распознавать свои и чужие эмоции и чувства, проявлять сдержанности и эмпатию к другим людям. Для позитивного отношения к кризисному периоду следует подумать о новых полезных умениях, которые были приобретены в это сложное время, и радостных событиях, которые ждут нас впереди.

Добавим, что по официальным данным на 4 мая, количество зараженных россиян за сутки увеличилось на 10581 человека, всего в стране зарегистрировано более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 18 тысяч числятся выздоровевшими, 1356 — умерли.