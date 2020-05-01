«Есть определенное притормаживание»: Анна Попова прокомментировала заболеваемость CoViD-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала интервью по теме коронавируса и борьбы с ним в России. Отвечая на вопросы журналиста ТАСС, специалист высказалась о различных прогнозах о достижении пика заболеваемости в нашей стране.

«Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание», — сказала она, отметив, что эти тенденции обнадеживают чиновников, но не дают полной уверенности в том, что Россия достигла какого-то уровня, с которого число заболевших начнет постоянно снижаться.

Попова в очередной раз подчеркнула, что ситуация будет зависеть от того, насколько четко граждане будут следовать советам эпидемиологов.

Послабления ограничительных мер, которые так ждут россияне, по словам главы Роспотребнадзора, начнутся с небольших прогулок по два-три человека и занятий спортом на улице. Но необходимость соблюдать социальную дистанцию останется. Правда, говорить о возможности ослабления режима самоизоляции можно будет, когда ряд критериев продемонстрирует положительную динамику. Речь идет темпах роста новых больных, наличии свободных медицинских коек для них, а также количестве тестов для выявления коронавируса.

Добавим, что 1 мая официальная статистика заболеваемости CoViD-19 в России снова показала негативный рекорд — 7933 подтвержденных случая за сутки. В стране зафиксировано более 114 тысяч заразившихся, из которых 13220 человек выздоровели и 1169 скончались.