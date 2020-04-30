Представитель ВОЗ разъяснила, когда в России можно будет снять ограничительные меры

29 апреля в Москве прошел посвященный коронавирусу круглый стол, в котором приняла участие представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Эксперт ответила на один из главных вопросов, которые сейчас волнуют граждан нашей страны, — когда же будут сняты ограничительные меры, принятые для борьбы с CoViD-19.

По ее мнению, ослабить режим можно будет тогда, когда в течение следующих двух недель будет наблюдаться устойчивая тенденция к уменьшению темпа роста числа зараженных. Специалист отметила, что пресловутый темп роста уже десять дней как снижается, а 29 числа в Москве было зафиксировано значительное снижение случаев заражения.

«Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Несмотря на ее позитивный настрой, официальная статистика не радует цифрами. Так, 30 апреля в России было зафиксировано 7099 новых случаев заражения коронавирусом — антирекорд по этому показателю. Таким образом, общее число заболевших россиян перевалило за 100 тысяч человек, из них 11619 выздоровели, 1073 скончались. До 11 мая в стране объявлены нерабочие дни. Несмотря на грядущие майские праздники, людей призывают оставаться дома и соблюдать самоизоляцию.