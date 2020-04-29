Психотерапевт подсказал, как отличить усталость от лени

Алексей Карачинский разъяснил, когда стоит пожалеть себя и передохнуть, а когда, наоборот, заставить работать.

Как часто бывает такое, что вам предстоит важное дело, но кажется, что сил для занятия им просто нет. Что это — усталость и просто лень? Как отделить одно от другого и определить, что же с вами, рассказал психотерапевт Алексей Карачинский.

«Лень я бы определил, как состояние, когда есть силы и возможность что-либо делать, но не хочется. А усталость — это когда есть желание к совершению действий, но нет сил», — цитирует специалиста журнал Flacon.

Усталость можно определить, как физическое или эмоциональное выгорание, которые наступают, когда человек задает себе неправильный ритм жизни, подходя к чередованию работы и отдыха недостаточно грамотно. В худшем случае это может закончиться депрессией или «спасительным» заболеванием организма, когда тело протестует против непосильной нагрузки.

Лень же — это способ уклониться от работы, заниматься которой не хочется. Если дело не вызывает у человека интереса, но должно быть выполнено, потому что «надо», тогда в нем просыпается лентяй. Если вы не трудились до этого на износ, но сейчас откладываете важные дела, то вам, скорее всего, лень.

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Алексей Карачинский — доктор философии в сфере психологии, член украинского союза психотерапевтов, психотерапевт-дианалитик. Ведет практику с клиентами с 2010 года, преподавательскую деятельность — с 2015-го. Автор восьми научных публикаций, ведет Telegram-каналы «Психология» и «Дневник психотерапевта».