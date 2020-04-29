Каждому свое: специалисты МЧС не рекомендуют есть из общих тарелок и упаковок

Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подведомственный МЧС, опубликовал на своем сайте рекомендации для населения в условиях эпидемии коронавируса. Кроме уже известных всем советов о правильном мытье рук, использовании защитных масок и антисептиков, в брошюре есть пункт о питании в общественных местах (например, на работе — для тех, чье предприятие или служба не приостановлены правительственными указами).

Специалисты отмечают, что не стоит есть из общей посуды или упаковок, к которым другие люди прикасались руками. Иными словами, у каждого сотрудника должна быть своя тарелка (миска, одноразовая посуда, контейнер для еды). Делиться сухариками или чипсами с товарищем тоже небезопасно — это повышает риск передачи инфекции, так как обычно подобные снеки люди достают из упаковки руками.

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Также сотрудники МЧС советуют носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать ими нос и рот во время кашля или чихания. Использованную один раз салфетку не стоит применять повторно — ее нужно выбросить в урну, предварительно завернув в пакетик.