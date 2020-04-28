Ученые из Сингапура высчитали, что Россия сможет отменить режим самоизоляции в конце мая

Зарубежные ученые назвали предполагаемые сроки завершения эпидемии коронавируса в России. Лаборатория инновационного управления данными Сингапурского университета технологии и дизайна провела исследование и высчитала, что к концу мая ситуация в нашей стране практически полностью нормализуется.

Конкретно, 20 числа количество переболевших должно составить 97% от общего количества граждан страны, которые могут теоретически заразиться, 28-го — 98%, ну а о полной нормализации эпидемической обстановки можно будет говорить только 20 июля. То есть в конце мая уже можно будет говорить об открытии школ и мест массового скопления людей.

Эти цифры были получены с помощью математической модели, которая рассчитывает динамику распространения коронавируса, реакцию властей на рост заболеваемости и уровень самоизоляции граждан. Слепо верить им, конечно, не стоит. Сами исследователи подчеркивают, что это всего лишь прогноз. Но, по данным расчетам, Россия прошла пик эпидемии еще 24 апреля. Хотелось бы верить, что в следующем месяце число заболевших будет только снижаться.

Пока же новые случаи выявления коронавируса у россиян фиксируются все чаще. По официальным данным на 28 апреля, CoViD-19 в нашей стране за сутки заразились еще 6411 человек. Общее количество подтвержденных тестов перевалило за 93 тысячи, выздоровели 8456 граждан, умерли — 867.