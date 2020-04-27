«Важно найти золотую середину»: Песков высказался о режиме самоизоляции

И рассказал, в каком формате сейчас живет и работает президент.

Президент Владимир Путин никуда не уехал и не спрятался в бункер — он находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, оттуда работает, проводит совещания по видеосвязи. Об этом «АиФ» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сам российский лидер и его окружение регулярно тестируются на коронавирус. Те немногие персоны, с которыми Путин устраивает личные встречи, так же предварительно проверяются.

Журналисты задали Пескову вопрос, верный ли путь выбрала Россия в борьбе с эпидемией. Тот сослался на слова президента о том, что абсолютным приоритетом для государства является человеческая жизнь.

«Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — сказал Дмитрий Песков.

Исходя из этих соображений, добавил спикер, глава государства предоставил дополнительные полномочия губернаторам, которым на местах виднее, какие предприятия могут продолжать работать, а какие нужно приостановить. Такие решения должны приниматься из ситуации с количеством заболевших в конкретном регионе, а ситуация везде разная. Песков предположил, что на плато по заболеваемости страна выйдет к середине мая, а в начале лета жизнь начнет возвращаться в норму.

Добавим, пока что ситуация с заболеваемостью граждан России остается напряженной. За сутки 26–27 апреля, по официальным данным, вирус был подтвержден еще у 6198 человек. Общее число заразившихся превысило 87 тысяч человек, зафиксировано 794 летальных исхода.