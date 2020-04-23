«У нас свобода выбора!»: Мария Кожевникова выступила в поддержку противников прививок

Актриса считает, что родители должны сами решать, нужна их ребенку прививка или нет.

Актриса Мария Кожевникова выложила в свой личный аккаунт в Instagram не самый простой пост. Как выяснилось, звезда довольно странно относится к прививкам и даже в моменты, когда эпидемия коронавируса атакует планету, сомневается в необходимости прививок для всех и каждого.

Мария недовольна поведением сторонников прививок под одним из ее предыдущих постов. Артистка считает, что свобода выбора и право решать за себя есть у каждого.

«Закон гласит, что у нас свобода выбора! И если когда-нибудь эту свободу захотят отнять, я буду в первых рядах на митингах!» — заявила актриса.

Портал Teleprogramma.pro связался с терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой, чтобы выяснить ее мнение относительно прививок.