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«У нас свобода выбора!»: Мария Кожевникова выступила в поддержку противников прививок

Актриса считает, что родители должны сами решать, нужна их ребенку прививка или нет.

«У нас свобода выбора!»: Мария Кожевникова выступила в поддержку противников прививок
Мария Кожевникова. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Актриса Мария Кожевникова выложила в свой личный аккаунт в Instagram не самый простой пост. Как выяснилось, звезда довольно странно относится к прививкам и даже в моменты, когда эпидемия коронавируса атакует планету, сомневается в необходимости прививок для всех и каждого.

Мария недовольна поведением сторонников прививок под одним из ее предыдущих постов. Артистка считает, что свобода выбора и право решать за себя есть у каждого.

«Закон гласит, что у нас свобода выбора! И если когда-нибудь эту свободу захотят отнять, я буду в первых рядах на митингах!» — заявила актриса.

Портал Teleprogramma.pro связался с терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой, чтобы выяснить ее мнение относительно прививок.

«После начала глобальных вакцинаций люди стали реже умирать, это факт, с которым спорить нельзя. Некоторые заболевания и вовсе удалось искоренить. Когда человек начинает говорить, что все проблемы от вакцинации, это похоже на попытки найти виноватого. Если все будут иммунизированы, то и вспышек заболевания не будет, тогда люди с ослабленным иммунитетом и те, кому нельзя делать прививки, окажутся вне зоны риска. Если дети антипрививочников заболеют и выздоровеют, то казалось бы, проблем нет. Однако они могут заразить других детей, у которых иммунная система более слабая результат будет вполне печальным. Так что стоит задуматься, живем мы думая лишь о себе, или об обществе в целом»

 

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