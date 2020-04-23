«У нас свобода выбора!»: Мария Кожевникова выступила в поддержку противников прививок

Актриса Мария Кожевникова выложила в свой личный аккаунт в Instagram не самый простой пост. Как выяснилось, звезда довольно странно относится к прививкам и даже в моменты, когда эпидемия коронавируса атакует планету, сомневается в необходимости прививок для всех и каждого.
Мария недовольна поведением сторонников прививок под одним из ее предыдущих постов. Артистка считает, что свобода выбора и право решать за себя есть у каждого.
«Закон гласит, что у нас свобода выбора! И если когда-нибудь эту свободу захотят отнять, я буду в первых рядах на митингах!» — заявила актриса.
Портал Teleprogramma.pro связался с терапевтом и иммунологом Ириной Ярцевой, чтобы выяснить ее мнение относительно прививок.
«После начала глобальных вакцинаций люди стали реже умирать, это факт, с которым спорить нельзя. Некоторые заболевания и вовсе удалось искоренить. Когда человек начинает говорить, что все проблемы от вакцинации, это похоже на попытки найти виноватого. Если все будут иммунизированы, то и вспышек заболевания не будет, тогда люди с ослабленным иммунитетом и те, кому нельзя делать прививки, окажутся вне зоны риска. Если дети антипрививочников заболеют и выздоровеют, то казалось бы, проблем нет. Однако они могут заразить других детей, у которых иммунная система более слабая результат будет вполне печальным. Так что стоит задуматься, живем мы думая лишь о себе, или об обществе в целом»