Владимир Скрипник: «Привет из беззаботной Уфани»

Редактор новостей портала Teleprogramma.pro работает из Уфы. Смотрит на город с высоты 24 этажа, подмечает много интересного.

Пустынные улицы, строгий карантин и невероятная тишина — все это точно не относится к столице Башкирии.

Хотя в Уфе с коронавирусом все так же строго и сурово, как и во всей остальной России, но чувствуется какая-то легкость и беззаботность среди населения.

Как будто все проблемы и смерти, они где-то далеко, за горизонтом, а пока погода позволяет, можно и на шашлычки сходить, ведь свежий воздух пойдет только на пользу! И это не шутка.

В первую неделю вынужденной самоизоляции многие уфимцы направились не в свои квартиры, а в магазины: за мясом и мангалами. Выходные в парке Лесоводов прошли весело, после чего сотрудники полиции намертво перекрыли зону отдыха.

Есть в Уфе и такое замечательное место, как Республиканская клиническая больница им. Куватова. Благодаря именно этому заведению столицу Башкирии в ближайшие месяцы будут называть не иначе как Уфань, сравнивая с печально известным городом в Китае.

Надо заметить, что подобная аналогия максимально оправдана. Сначала собрать в одной точке несколько зараженных коронавирусом, а после разбросать их по всей республике — кто бы мог подумать, что такое произойдет?

Но стоит выглянуть на улицу, как понимаешь — все эти новости из какой-то другой Уфы. Мамы гуляют с детьми на детских площадках, школьники сбиваются в кучки и весело смеются, индекс самоизоляции Яндекса уже несколько дней держится на опасной оценке 2,5 — «на улице много людей».

И, хотя согласно официальным данным на 22 апреля, в Башкирии уже 14 человек никогда не вернутся в свои семьи, большинство людей эпидемию пока игнорируют. Ведь все смерти, «они случились где-то далеко, не с нами, опасности нет».

Власти республики при этом делают все от них зависящее, чтобы людям было комфортно. Например, с 25 мая разрешена охота на птиц.

Так что, если вас уволили и еды уже нет совсем, зато есть разрешение на охоту — добро пожаловать в клуб. У вас нет снаряжения для охоты? Не беда! Магазины с товарами для охоты теперь официально открыты — добро пожаловать!

Зато навещать родственников на кладбищах все еще нельзя: опасно, запрещено.

И находиться в продуктовых магазинах без маски и перчаток просто нельзя. Не озаботились покупкой предметов первой необходимости заранее? Ну, ваша проблема.

Попросите купить вам хлеба у людей с масками, не приближаясь к ним ближе, чем на полтора метра, разумеется.

Все это звучит очень страшно, но реальность куда хуже: эти правила просто игнорируются. Продавцы никогда не выгонят вас из-за отсутствия перчаток, сейчас каждый покупатель на счету.

Жильцам некоторых домов повезло больше, чем остальным — управляющие компании щедро раздали маски для жителей, по две в каждый почтовый ящик.

Кто их шил и в каких условиях — не совсем понятно. Обеспечить 500 квартир абсолютно одинаковыми защитными масками — задача не из простых, но дареному коню в зубы не смотрят, после тщательной дезинфекции, разумеется.

Если смотреть с высоты 24 этажа, то в Уфе ничего кардинально не изменилось: ровно год назад картина была такой же. Но если верить ежедневно растущим цифрам с ресурса «Стопкоронавирус», все изменения еще ждут впереди…