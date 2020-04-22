«Новая весна, я лучше постою у окна»: звезды музыкально призвали россиян сидеть дома

Российские звезды снова призвали поклонников сидеть дома для сохранения здоровья себя и окружающих. 22 апреля в Сети появился клип на песню DJ Smash и Натальи Гришковец «Весна у окна», в котором приняло участие множество других певцов и знаменитостей. Среди них Наталья Рудова, Александр Ревва, Алла Михеева, Анна Плетнева, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Юлия Барановская с дочкой, Евгений Гришковец, Анна Седокова и другие.

По замыслу музыкального ролика, артисты пропевают слова композиции, и каждый из них дергает за веревочку, приглашая в кадр следующую звезду. Многие из них танцуют и показывают в кадр популярные хештеги #МыВместе и #СидимДома, поддерживая принципы самоизоляции.

«Новая весна, я лучше постою у окна. Посмотри и ты, как опасны эти цветы. Милый мой, прости, не передашь ли мне «Супрастин»? Мы взаперти, пока Москва будет вся цвести», — поется в песне.

Авторы композиции отметили, что она была написана еще зимой, но сейчас стала очень актуальной. Вероятно, ее писали под обычный период простуд и ОРВИ, ну а в режиме самоизоляции трек заиграл новыми красками.