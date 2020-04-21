«Чистая дюжина»: Эминем отметил 12 лет жизни без наркотиков

21 апреля всемирно известный рэпер Эминем выложил в Instagram фото жетона с цифрой 12. Так 47-летний артист, чье настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс третий, отмечает 12 лет жизни без наркотиков.

В подписи к фото мужчина написал «Чистая дюжина», намекая на суть личного праздника и обыгрывая название рэп-группы «Грязная дюжина» (Dirty Dozen или D-12), в которой долгое время состоял. Так же от добавил слова I’m not afraid («Я не напуган»), которые являются названием его культовой песни.

Как и многие рэперы, Эминем долго страдал наркотической зависимостью, а потом пел о своем избавлении от нее. Последний инцидент, с которого артист и отсчитывает свои 12 лет, случился в 2008 году. Тогда у звезды была серьезная передозировка препаратом метадоном, которым его «угостил» знакомый. Маршалл даже не знал, что именно он принимает. После этого он отказался от наркотиков и психотропных веществ.

Как ранее признавался Эминем в своих интервью, решение вернуться к «чистой» жизни он принял благодаря своим детям. Напомним, у рэпера есть родная дочь Хейли и две приемные — Лейни и Уитни.