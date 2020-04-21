Строгие меры: жители Москвы с ОРВИ будут обязаны соблюдать карантин

Борьба с эпидемией коронавируса в России выходит на новый уровень. Начиная с ближайшей среды, 22 апреля, власти столицы России будут внимательно следить за всеми гражданами даже с симптомами ОРВИ. Более того, все люди с признаками заболевания должны будут соблюдать режим самоизоляции у себя дома. То есть больные ОРВИ приравниваются к больным CoViD-19. Данный указ уже подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

То есть при обычной простуде не стоит выходить из дома. Покидать квартиру можно будет только для посещения больницы. Если вы вдруг живете в одной квартире с человеком с ОРВИ, но при этом пользуетесь общественным транспортом, то с 22 апреля вам нельзя будет этого делать.

Точный метод контроля за передвижением людей с ОРВИ пока не известен.