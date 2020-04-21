Скворцова сообщила, что у 45% зараженных россиян коронавирус не вызывает симптомов

Но у 20% болезнь проходит в тяжелой форме.

Вечером 20 апреля в эфире программы «Познер» на Первом канале выступила бывший министр здравоохранения РФ, а ныне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она отметила, что сейчас у России уже есть свой собственный опыт по борьбе с коронавирусом. Согласно ему, среднестатистический возраст заразившихся мужчин и женщин — 44 и 47 лет, соответственно. При этом у 45% заболевших инфекция протекает вообще бессимптомно, у 30% — в легкой форме и лишь у 20% наблюдается тяжелое течение болезни. Среди последних, в основном, значатся люди старше 70 лет и имеющие сопутствующие хронические заболевания.

По словам Скворцовой, после трех недель борьбы с эпидемией медики стали гораздо лучше выявлять зараженных, и не только коронавирусом, но и ОРВИ, и внебольничной пневмонией.

Добавим, что по официальным данным на 21 апреля, в России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания, из которых 3873 завершились выздоровлением, а 456 — летальным исходом.