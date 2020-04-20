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Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно мыть руки

Мыло подойдет любое, вода должна быть теплой.

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно мыть руки
Когда и как правильно мыть руки. Фото: Russian Look

В разгар эпидемии коронавируса Роспотребнадзор напомнил гражданам о значимости мытья рук и подготовил подробную памятку об этом элементе личной гигиены.

Специалисты отметили: чтобы «смыть вирус», достаточно помыть руки обычным мылом, пользоваться особым антибактериальным нет никакой необходимости (критериев эффективности такового просто нет). По статистике, частое мытье рук родителей с мылом снижает смертность детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Необходимо помнить, что через грязные руки передается множество заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и глисты.

Итак, правила мытья рук следующие:

  1. Снять украшения, закатать рукава;
  2. Смочить руки в теплой воде;
  3. Тщательно намыль их (не менее 30 секунд);
  4. Смыть мыло обильным количеством воды;
  5. Вытереть руки полотенцем до полного высыхания.

Если вы находитесь в общественном туалете, то используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы открыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Важно мыть руки:

— до и после приготовления еды;

— до приема пищи;

— надевания контактных линз и нанесения макияжа;

— до и после медицинских манипуляций, ухода за больными, прикосновения к поврежденной коже;

— после касания грязного белья, уборки по дому, работы в саду;

— после кашля, чихания или рвоты;

— после контакта с животными, даже домашними;

— после пребывания на улице и в общественных помещениях;

— после туалета;

— после касания денег, компьютера и другой техники;

— после поездки в общественном транспорте.

Не забывайте об этих правилах и будьте здоровы.

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