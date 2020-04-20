Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно мыть руки

В разгар эпидемии коронавируса Роспотребнадзор напомнил гражданам о значимости мытья рук и подготовил подробную памятку об этом элементе личной гигиены.

Специалисты отметили: чтобы «смыть вирус», достаточно помыть руки обычным мылом, пользоваться особым антибактериальным нет никакой необходимости (критериев эффективности такового просто нет). По статистике, частое мытье рук родителей с мылом снижает смертность детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Необходимо помнить, что через грязные руки передается множество заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и глисты.

Итак, правила мытья рук следующие:

Снять украшения, закатать рукава; Смочить руки в теплой воде; Тщательно намыль их (не менее 30 секунд); Смыть мыло обильным количеством воды; Вытереть руки полотенцем до полного высыхания.

Если вы находитесь в общественном туалете, то используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы открыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Важно мыть руки:

— до и после приготовления еды; — до приема пищи; — надевания контактных линз и нанесения макияжа; — до и после медицинских манипуляций, ухода за больными, прикосновения к поврежденной коже; — после касания грязного белья, уборки по дому, работы в саду; — после кашля, чихания или рвоты; — после контакта с животными, даже домашними; — после пребывания на улице и в общественных помещениях; — после туалета; — после касания денег, компьютера и другой техники; — после поездки в общественном транспорте.

Не забывайте об этих правилах и будьте здоровы.