Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно мыть руки

В разгар эпидемии коронавируса Роспотребнадзор напомнил гражданам о значимости мытья рук и подготовил подробную памятку об этом элементе личной гигиены.
Специалисты отметили: чтобы «смыть вирус», достаточно помыть руки обычным мылом, пользоваться особым антибактериальным нет никакой необходимости (критериев эффективности такового просто нет). По статистике, частое мытье рук родителей с мылом снижает смертность детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Необходимо помнить, что через грязные руки передается множество заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и глисты.
Итак, правила мытья рук следующие:
- Снять украшения, закатать рукава;
- Смочить руки в теплой воде;
- Тщательно намыль их (не менее 30 секунд);
- Смыть мыло обильным количеством воды;
- Вытереть руки полотенцем до полного высыхания.
Если вы находитесь в общественном туалете, то используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы открыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.
Важно мыть руки:
— до и после приготовления еды;
— до приема пищи;
— надевания контактных линз и нанесения макияжа;
— до и после медицинских манипуляций, ухода за больными, прикосновения к поврежденной коже;
— после касания грязного белья, уборки по дому, работы в саду;
— после кашля, чихания или рвоты;
— после контакта с животными, даже домашними;
— после пребывания на улице и в общественных помещениях;
— после туалета;
— после касания денег, компьютера и другой техники;
— после поездки в общественном транспорте.
Не забывайте об этих правилах и будьте здоровы.