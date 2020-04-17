Принц Гарри и Меган Маркл тайно позаботились о больных и нуждающихся американцах

Принц Гарри и Меган Маркл, начавшие новую жизнь в Америке, решили не отгораживаться от граждан США, а, наоборот, проявляют активную гражданскую позицию. Отрекшаяся от британской королевской семьи пара стала волонтерами и отправилась разносить еду самоизолированным жителям Лос-Анджелеса.

Супруги хотели сделать свою работу тихо, не привлекая внимание прессы, но портал TMZ достал эксклюзивное видео с камеры наблюдения, как Гарри и Меган принесли продукты одной из семей.

На ролике видно, что герцоги Сассекские нарядились в кепки, маски и перчатки для защиты от вируса, а в остальном их внешний вид ничем не отличается от обычных американских обывателей. Пара надеялась, что так их никто не узнает (и где рядом дорогостоящая охрана, которую они заказали ранее?), но местные жители все-таки раскрыли личности этих волонтеров. Кто-то же продал журналистам запись со своей камеры.

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Издание сообщает, что супруги помогли общественной организации Project Angel Food, которая готовит и доставляет пищу людям, страдающим хроническими заболеваниями, и инвалидам. Причем многие из нуждающихся живут достаточно бедно. Но Гарри и Меган не чураются больных и бедняков, причем не напоказ.