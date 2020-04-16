Fox News сообщил, что CoViD-19 попал в Ухань из лаборатории

Сенсационный репортаж вышел на американском канале Fox News. Журналисты заявили, что коронавирус CoViD-19 возник в китайской лаборатории, а первым носителем новой инфекции стал ее сотрудник, живший в Ухане. Об этом прессе рассказали «осведомленные источники».

В статье говорится, что речь идет не о разработке биологического оружия — просто Китай стремился показать свои достижения в сфере выявления и борьбы с вирусами, соревнуясь с Америкой. Якобы новый штамм перешел от летучей мыши человеку внутри медицинского учреждения, а история с продажей мяса этих животных на местном рынке — всего лишь правительственное прикрытие.

МИД Китая поспешил опровергнуть эту информацию. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь отметил, что у данной версии нет никаких доказательств, передает ТАСС. По его словам, происхождение вируса еще предстоит установить медикам и ученым, а многие авторитетные врачи не считают «лабораторную» историю происхождения вируса научно обоснованной.

Добавим, что, по данным ВОЗ на 15 апреля, в мире коронавирусом заразилось более 978 тысяч человек, цифра стремится к миллиону. Количество погибших — 84 628. В России, по официальным данным на 16 число, почти 28 тысяч заразившихся и 232 летальных случая, и каждый день количество положительных тестов на CoViD-19 растет.