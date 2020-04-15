Кайли Дженнер снялась в шоу сразу после лазерной операции на глаза

Американская телезвезда и владелица крупного бренда косметики Кайли Дженнер улучшила свое зрение с помощью лазерной операции. Об этом рассказали в свежем выпуске шоу «Семейство Кардашян». Пока глаза 22-летней модели не восстановятся, за ней ухаживает ее мать — бизнесвумен Крис Дженнер.

В программе показали, что Кайли приходится носить светонепроницаемые очки, и, пока она ничего не видит, заботу о знаменитости взяла ее мама. Она дала дочери колокольчик и спешит к ней на помощь при каждом «звонке». Похоже, что какое-то время молодая звезда будет практически беспомощна, но даже в таком состоянии она участвует в телешоу и позволяет себя снимать.

«Лазеры бывают очень разными: по физике, по длине волны, по оказываемому эффекту, — прокомментировал Teleprogramma.pro хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов. — Сфера их применения широка, в том числе и для коррекции аномалий рефракции, в частности, близорукости и астигматизма. Такие лазеры выпаривают вещество роговицы для того, чтобы роговица приняла другую форму и человек стал лучше видеть».

Справка Teleprogramma.

Давыдов Дмитрий Викторович — доктор медицинских наук, профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург, хирург-офтальмолог. Имеет международные сертификаты и авторские методики. Автором более 30 патентов РФ.