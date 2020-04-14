Россиянам посоветовали правильный рацион на период самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал карту продуктов, которой стоит придерживаться россиянам, находящимся на самоизоляции. Она опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют есть хлеб: цельнозерновой или с добавлением отрубей. А также молочку с низким содержанием жира, нежирные сорта мяса, птицу и рыбу. Свежих фруктов и овощей должно быть съедено не менее 400 граммов в сутки, три-четыре раза в неделю стоит есть яйца. Также позволительны растительные масла, витаминно-минеральные комплексы и обогащенные пищевые продукты. Воды стоит потреблять не менее 2 литров в день.

А вот ограничить в рационе стоит сахаристые и мучные изделия, сладкие напитки, колбасу и жирные сорта сыра, различный фастфуд и майонез.

Диетологи советуют устраивать себе второй завтрак (орехи, фрукты, сыр, сок) и полдник (фрукты, сухофрукты, компот), а также пить на ночь кефир или йогурт. Принцип в том, чтобы питаться чаще, но малыми порциями. Энергетической ценности съеденного за день следует придерживаться в рамках 1500—1800 ккал в сутки.