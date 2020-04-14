Ситуацию с коронавирусом в Москве назвали парадоксальной

Ситуация с коронавирусом в Москве — парадоксальная. Именно так ее назвал президент Российского медицинского общества, профессор Евгений Ачкасов. Медик выступил в программе «60 минут» на канале «Россия 1» и указал на прямую взаимосвязь между самоизоляцией людей и количеством новых зараженных.
Специалист отметил, что, когда эпидемия только пришла, большинство граждан продемонстрировало солидарность и дисциплину, строго следовало всем рекомендациям врачей. Тогда же ежедневный прирост заболевших был невелик. Но во вторую неделю апреля индекс самоизоляции в столицы стал четко снижаться. Как следствие, количество новых пациентов с коронавирусом в больницах стало резко расти.
Медик добавил, что даже легкие формы CoViD-19 могут привести к серьезным последствиям для здоровья, например, к фиброзу легких.
«Люди не должны относиться к этому, как к банальной легкой инфекции: «переболел — и все хорошо». Это очень опасная инфекция», — сказал Ачкасов.
Добавим, что, по официальной статистике за 14 апреля, количество заразившихся россиян за сутки выросло на 2774 человека. Это показатель снова вырос, по сравнению с предыдущим днем. Пока из более 20 тысяч заболевших 1694 пациента выздоровело и 170 умерло.
Справка Teleprogramma.pro
Ачкасов Евгений Евгеньевич — профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы — почти 30 лет. Автор 320 научных публикаций, двух учебников, девяти монографий, восьми патентов РФ на изобретения. Работал в журналах «Спортивная медицина: наука и практика», «Хирургическая практика», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Биомедицина».