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Ситуацию с коронавирусом в Москве назвали парадоксальной

Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов удивлен поведению жителей столицы.

Ситуацию с коронавирусом в Москве назвали парадоксальной
Уставшие сидеть дома москвичи выходят на улицу. Фото: Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в Москве — парадоксальная. Именно так ее назвал президент Российского медицинского общества, профессор Евгений Ачкасов. Медик выступил в программе «60 минут» на канале «Россия 1» и указал на прямую взаимосвязь между самоизоляцией людей и количеством новых зараженных.

Специалист отметил, что, когда эпидемия только пришла, большинство граждан продемонстрировало солидарность и дисциплину, строго следовало всем рекомендациям врачей. Тогда же ежедневный прирост заболевших был невелик. Но во вторую неделю апреля индекс самоизоляции в столицы стал четко снижаться. Как следствие, количество новых пациентов с коронавирусом в больницах стало резко расти.

Медик добавил, что даже легкие формы CoViD-19 могут привести к серьезным последствиям для здоровья, например, к фиброзу легких.

«Люди не должны относиться к этому, как к банальной легкой инфекции: «переболел — и все хорошо». Это очень опасная инфекция», — сказал Ачкасов.

Добавим, что, по официальной статистике за 14 апреля, количество заразившихся россиян за сутки выросло на 2774 человека. Это показатель снова вырос, по сравнению с предыдущим днем. Пока из более 20 тысяч заболевших 1694 пациента выздоровело и 170 умерло.

Справка Teleprogramma.pro

Ачкасов Евгений Евгеньевич — профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы — почти 30 лет. Автор 320 научных публикаций, двух учебников, девяти монографий, восьми патентов РФ на изобретения. Работал в журналах «Спортивная медицина: наука и практика», «Хирургическая практика», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Биомедицина».

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ЗдоровьекарантинкоронавирусМосква
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