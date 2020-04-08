Выживут ли котики: ветеринары оценили риск заражения питомцев коронавирусом

Пока человечество медленно, но верно переживает пандемию CoViD-19, в фоновом режиме у людей растет беспокойство о здоровье домашних любимцев.

Информация о том, могут ли собаки и кошки заражаться от человека CoViD-19, на сегодняшний день противоречива.

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С одной стороны, ученые пока так и не подтвердили окончательно, передается ли вирус туда и обратно и какие формы при этом может принимать. Роспотребнадзор также заявляет, что вирус, поражающий системы человеческого организма, для организма четвероногих любимцев не страшен.

По другим данным, в мире уже было зафиксировано несколько случаев заражения питомцев. В Бельгии, как ранее сообщало издание «Известия», был установлен случай заболевания домашней кошки.

В конце зимы в Гонконге от коронавируса умер померанский шпиц, чья хозяйка также была больна CoViD-19. Результаты тестов дважды показали положительную реакцию на вирус, пес скончался после двухнедельного карантина – прямо в день выписки.

Как поясняют инфекционисты, коронавирусы человека и животных имеют разную природу, поэтому служить источником взаимного заражения не могут. Да и бельгийская кошка подхватила специфический вирус, который для нас не страшен.

Тем не менее, в контексте непростой эпидемиологической ситуации ветврачи призывают к осторожности и предлагают ряд профилактических мер.

В частности, ветеринарные службы призывают людей не приближаться к бродячим и чужим животным, которые могут оказаться переносчиками болезни. Поскольку вирус передается, в том числе, контактным путем, то его частицы могут быть в слюне или на шерсти.

Также после любого контакта с чужой собакой или кошкой тщательно мойте руки с мылом (не менее 40 секунд), либо пользуйтесь антисептиками.

Ветврачи советуют: не позволяйте чужим людям трогать ваших питомцев и не позволяйте животным контактировать с чужими собаками и кошками. Особенно меры предосторожности касаются тех случаев, когда коронавирус CoViD-19 подозревается или подтвержден у владельца животного.

Если животное стало проявлять симптомы заражения коронавирусом, его стоит изолировать. Новостной портал «Федерал-пресс» обращает внимание: при заболевании CoViD-19 собаку или кошку будет мучить сухой кашель. В целом же, заболевание протекает бессимптомно, в редких случаях у собак могут наблюдаться диарея, вялость, отсутствие аппетита, у кошек вздутие живота, жажда и потеря веса. В любом случае, окончательное заключение должен сделать ветврач.