За добросовестную самоизоляцию стали дарить подарки

Создатели популярного проекта о путешествиях #FollowMeTo Мурад и Наталья Османн решили поддержать своих подписчиков, которые в период эпидемии коронавируса остаются дома и добросовестно поддерживают режим самоизоляции. Для этого она запустили онлайн-премию #FollowMeToHome.

«Мы никогда еще так долго не сидели дома, но относимся к этому оптимистично и не даем себе скучать. И не дадим вам», — пишут путешественники.

Желающим поучаствовать в конкурсе нужно выложить в Instagram фото в стиле #FollowMeTo, но только из дома. Пост необходимо сопроводить хэштегом #followmetohome и отметить в нем аккаунты @muradosmann и @natalyosmann.

Каждую неделю организаторы обещают выбирать самый креативный снимок и дарить его автору подарок. Первому победителю уже был вручен iPhone 11 Pro — девушка сняла серию фото, на которых следует за бабулей в разные уголки ее дома. Следующему победителю достанется MacBook Pro. В этой акции уже участвуют более 500 человек из разных стран.