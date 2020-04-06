«Она знает, что любит»: диетолог оценила диету солистки «А’Студио» Кети Топурии

Например, солистка российской группы «А’Студио», 33-летняя Кети Топурия рассказала фолловерам своего аккаунта в Instagram, как в домашних условиях поддерживает стройную и подтянутую фигуру.

В ежедневный рацион звездной мамы 4-летней дочки входят каши и творог на завтрак, суп, салат и яйца на обед и мясо/рыба с овощами на гриле на ужин. В течение дня артистка любит перекусить яблоками и другими фруктами.

Кети призналась, что при росте 173 см весит 57 кг, хотя оптимальным для себя весом считает на 3 килограмма меньше. Несмотря на самокритику, на фотографиях в соцсетях звезда российской поп-сцены, особенно без яркого макияжа, выглядит великолепно.

Портал Teleprogramma.pro решил уточнить у диетолога, насколько режим питания Кети Топурии подходит для ежедневного рациона и как высчитать для себя правильный вес. На вопросы ответила врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В первую очередь, специалист по здоровому питанию предположила: Кети Топурия хорошо знает, что любит в пищу, умеет чувствовать насыщение и не переедает. Диетолог пояснила: любая диета должна напрямую соотноситься с реальными пищевыми пристрастиями человека и его образом жизни.

«Зачем насиловать себя и питаться тем, что не по вкусу или не по карману? Важнее адаптировать стандартную диету под свой режим питания, любимый рацион и интервальность приемов пищи» Нурия Дианова

По мнению медика, лучше в целом придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, как это делает Топурия, чем выискивать экзотические и малоосуществимые способы похудения.

В состав блюд, поясняет диетолог, обязательно должны входить такие макроэлементы как белки, жиры, сложные углеводы, и микроэлементы в виде витамина С, калия, магния и др. Дефицит тех или иных элементов всегда можно отрегулировать приемом правильных добавок или витаминов – и желательно после консультации специалиста.

«Сбалансированное питание может помочь сбросить вес, если человек знает, ниже какой минимальной цифры по килокалориям в сутки ему нельзя опускаться. Этот показатель говорит, какое количество энергии требуется для нормального обмена веществ в организме в состоянии покоя и позволит терять вес без ущерба для здоровья» Нурия Дианова

В частности, в отечественном лечебном питании используется скорректированная версия формулы Харриса–Бенедикта.

Она рассчитывается отдельно для мужчин, отдельно для женщин и содержит в себе параметры актуальных веса, роста и возраста. Ее легко можно найти на просторах Интернета и рассчитать самостоятельно.

Более точным способом вычисления веса и, соответственно, оптимального количества килокалорий, будет биоимпедансометрия тканей организма.

Процедура позволяет оценить, в частности, количество жировой ткани, внутри– и внеклеточной жидкости, количество мышц, внутренних органов в килограммах и т.п. Информация более объективна, чем расчет по тому же индексу массы тела, и позволяет подобрать наилучший образ питания для снижения веса и/или наращивания мышечной массы.

«Идеальный вес – весьма относительная категория, которая имеет малое отношение к живой жизни. Чем старше становится человек, тем важнее сохранять внешнюю привлекательность – а для этого нужен не идеальный, а нормальный, комфортный вес» Нурия Дианова

Процедура проводится в центрах здоровья, как на бесплатной, так и на платной основе, имеет ряд ограничений по здоровью и требует консультации специалиста, подытоживает эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения. В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профпереподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.