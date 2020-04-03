Компания Sony выделит огромную сумму денег для борьбы с коронавирусом

Компания Sony решила не жалеть денег на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями. На официальном сайте организации появилась информация о том, что будет создан специальный денежный фонд, в котором будет 100 миллионов долларов. Эти деньги отправятся на поддержку нескольких направлений жизнедеятельности, которые пострадали от пандемии. На поддержку могут рассчитывать сферы образования, медицины и развлечения.

Первые 10 миллионов отправятся во всемирную организацию здравоохранения, а также к «Врачам без границ». Более значительная сумма денег призвана помочь индустрии развлечений, так как в ней люди более всего пострадали от эпидемии и лишились средств к существованию.

С помощью этих денег Sony хочет хотя бы частично уменьшить ущерб от коронавируса.