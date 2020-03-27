С подиума – на койку: экс–модель Armani и Dolce & Gabbana Екатерина Захарова борется анорексией

В своем аккаунте Instagram она написала, что уже полтора года ведет борьбу с серьезным заболеванием. Как выяснилось, девушка, блиставшая на показах Balmain, Armani, Dolce&Gabbana и получавшая комплименты от голливудской звезды Орландо Блума, страдает от расстройства пищевого поведения.

Как она призналась в интервью «Комсомольская правда-Иркутск», до нервной анорексии ее довело страстное желание соответствовать канонам красоты, царящим в мире высокой моды.

При идеальном для манекенщицы росте 178 сантиметров она, по словам агентов, имела 2 лишних см на бедрах. Именно эти злосчастные сантиметры, по мнению Екатерины, и отделяли ее от карьеры успешной топ-модели уровня сестер Беллы и Джиджи Хадид.

Стремление похудеть, которое девушка успешно реализовывала с 13 лет, под конец приобрело опасные черты. Вес Екатерины стремительно снижался. Когда цифры показали «50», а кожа, волосы и ногти потеряли здоровый вид, стало ясно: пора сказать «стоп». В 2018 году Захарова вернулась домой под родительское крыло. Психологи и диетологи помогли ей восстановить как организм, так и психическое здоровье.

История Екатерины, пусть имеет счастливый финал, но отнюдь не редкость. Такие расстройства пищевого проведения, как анорексия и булимия, встречаются и не только среди манекенщиц.

Портал Teleprogramma.pro обратился к психиатру и психотерапевту Елизавете Жестковой с вопросом, как распознать у близкого человека склонность к опасной болезни и чем ему помочь в таком состоянии.

В первую очередь, РПП подвержены девушки подросткового возраста. Непростой период формирования собственной идентичности и личности, восприимчивость к чужому мнению и словам других людей – все это может послужить толчком к тяжелому пищевому расстройству.

«Как правило, причины анорексии – психологические и лежат в детско–родительских отношениях. Чаще всего девушка имеет непростые отношения с матерью. Даже гиперопекающая мать может быть для ребенка отстраненной, холодной, эмоционально недоступной. Это порождает травмы и влечет за собой дисфункциональное поведение» Елизавета Жесткова

Внимательные родители, близкие, друзья могут распознать в девушке проявления пищевого расстройства, как анорексичного, так и булимического типа. Психотерапевт советует обратить внимание на следующие моменты, которые должны насторожить.

Ограничения в приеме пищи и изменение пищевых пристрастий.

Резкая потеря веса, порой стремительная.

Повседневное поведение приобретает странные, ранее не характерные черты: девушка перестает есть со всеми за одним столом, подолгу находится в туалете, принимает большое количество медикаментов типа слабительных и диуретиков.

Перемены в характере, резкие смены настроения. Если раньше человек был спокойным, то теперь стал раздражительным, нервным, скрытным.

«Если вы обнаружили, что близкий человек страдает анорексией, поговорите с ним об этом, мягко, но настойчиво обсудите эту проблему. Лучше предпринять шаги в начале заболевания, чем потом кусать локти у опустевшей больничной койки» Елизавета Жесткова

Специалист настойчиво рекомендует: семья должна поддерживать заболевшего. Не стоит отправлять дочь к специалистам со словами «полечись-ты-же-больная», а после умыть руки и переложить ответственность на врачей. Работа с людьми, страдающими РПП, должна вестись комплексно, с семейными консультантами и другими экспертами в области медицины.

«Болезнь одного члена семьи – общая беда всей семьи, поэтому родители должны решать эту проблему вместе с ребенком и верить, что сообща они справятся» Елизавета Жесткова

Согласно статистическим данным, смертность от анорексии в мире составляет 5% ежегодно и считается самым высоким показателем в сравнении с числом летальных исходов от других психических расстройств.

Справка Teleprogramma.pro

Елизавета Жесткова – врач второй врачебной категории, психотерапевт, врач-психиатр центра неврологии и психотерапии «Гранат». Имеет практический опыт работы семейного и индивидуального консультирования более 10 лет. Работает с тревожными состояниями, психическими расстройствами, зависимостями и т.д.