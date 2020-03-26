«Повторной вспышки не будет»: вирусолог Зуев прокомментировал мнение Елены Малышевой о пандемии коронавируса

В частности, медицинская звезда голубых экранов настойчиво призвала соблюдать меры профилактики и гигиены: мыть руки с мылом не менее 40 секунд, не контактировать с теми, кто кашляет или чихает, соблюдать карантин и, по возможности, избегать посещения публичных мест. И, конечно, Малышева категорически рекомендовала не целоваться и не обниматься с другими людьми.

Почему противоэпидемические меры такие строгие? Что собой представляет коронавирус в целом и ждать ли нам повторной вспышки в следующем году? На эти и другие вопросы специально для Teleprogramma.pro ответил Виктор Зуев, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи.

«Коронавирус относится к группе РНК–содержащих вирусов, которые поражают животных и человека. В отличие от вируса того же гриппа, коронавирус менее патогенен, но в разы более заразен. Именно по причине его «липучести» в мире и развернулась ситуация пандемии» Виктор Зуев

По словам эксперта, несмотря на одну форму, вирус COVID-19 у разных людей может протекать в совершенно различных формах: от тяжелейшей со смертельным исходом до вовсе бессимптомной.

Как поясняет вирусолог, последняя, скрытая, форма – вообще норма для вирусных инфекций. Для них главное – незаметно попасть в максимально большее количество живых организмов для дальнейшего заражения.

Поэтому они и имеют столь разнообразные пути передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактный и др. Так что именно карантин и меры гигиены – самые действенные средства от тотального заражения, уверен врач.

«Распространение инфекции пойдет на спад уже к лету. Во-первых, станет тепло, а при высокой температуре вирус погибает. Во-вторых, многие будут госпитализированы и пролечены.

К тому же, к этому времени, скорей всего, уже изобретут противовирусную вакцину, прививка которой сможет уберечь население от новой вспышки коронавируса в следующий осеннее–зимний период»

Виктор Зуев

По мнению медика, ситуация с распространением коронавируса в РФ выглядит довольно оптимистично. В первую очередь, потому, что российские власти приняли оперативные и жесткие противовирусные меры, которые сыграли максимально сдерживающую роль.

«В России большинство случаев заражения COVID-19 происходят по вине тех, кто побывал в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Люди отнеслись к болезни безответственно, что недопустимо в рамках сложившейся в мире пандемии» Виктор Зуев

Согласно оперативным данным, на 26 марта в РФ зарегистрировано 840 случаев заболевания, 182 из них – за последние сутки. 38 пациентов выздоровело.

Справка Teleprogramma.pro

Виктор Зуев – вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, член-корреспондент РАН, член Нью-Йоркской академии наук.