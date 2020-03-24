«Кроме муки и сахара»: чем лучше питаться во время карантина, мнение диетолога

Лидерами по спросу среди особо беспокойных жителей стали гречка, мука, макароны, консервы, соль и сахар. Действительно ли эти продукты так необходимы человеку для выживания во время хождения инфекции Covid-19?

Ответ на этот и другие вопросы эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro дала врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Эксперт развеяла миф о том, что мука высшего сорта – самый долгоиграющий продукт на времена эпидемий, из которого можно приготовить все что угодно. Диетолог поясняет: мука – результат многократной переработки пшеницы, который не содержит в себе ни одного полезного для организма микроэлемента.

Соответственно, это «пустой» рафинированный продукт, который по традиции идет в рацион, а по факту – ничем не напитывает человека. Аналогичное мнение врач имеет и о лапше быстрого приготовления, столь любимой многими любителями сэкономить.

В сахаре и соли, по словам специалиста по питанию, у современного человека также нет особой потребности.

«Соль была актуальна в прошлые времена, когда человеку требовалось консервировать продукты для реально долгого хранения. По природе своей нам этот продукт не нужен. Вкусовые же рецепторы наших современников так избалованы усилителями вкуса и прочими достижениями пищевой промышленности, что без соли уже и невкусно» Нурия Дианова

Единственным правильным и полезным продуктом, который вошел в «топ» скупаемых, диетолог назвала гречку. Она, по словам эксперта, хороший долгий углевод, питательна, содержит массу полезных микроэлементов, в т.ч. витамин С и крахмал, и имеет довольно долгий срок хранения. В число одобряемых попала и овсянка, которая также считается одним из наиполезнейших продуктов.

В свою очередь, диетолог предлагает альтернативный набор продуктов, который действительно напитает человека в случае карантина и других стрессовых форс-мажоров.

В список входят, в частности, лук, морковь, картофель, замороженная птица или рыба. В овощах содержатся витамины, правильные углеводы, клетчатка. Тот же картофель значительно превосходит муку по вариантам приготовления и одновременно содержит массу полезных веществ.

«Недорогие овощи, растущие в вашем регионе, станут хорошей заменой дорогим овощам, фруктам или орехам из–за границы. Они не менее, а то и более питательны, естественны для жителей конкретной местности и помогут сохранить бюджет в контексте финансовой нестабильности» Нурия Дианова

Согласно свежим данным, на 24 марта на территории Российской Федерации зарегистрировано 495 случаев заражения Covid-19, из них 57 – только за последние сутки. Более 20 человек, заразившихся инфекцией, выздоровело.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения. В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профпереподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.