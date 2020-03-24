Без паники: появился сайт, где можно рассчитать необходимое количество туалетной бумаги

Покупатели во многих странах буквально сметают с полок средства гигиены. Но хватит ли им? Или, может, они взяли больше, чем нужно? Теперь гадать не придется: в Интернете появился ресурс, который поможет определиться с нужным количеством заветных рулонов. Англичане Бен Сассоон и художник Сэм Харрис создали портал howmuchtoiletpaper.com, где при помощи специальных нехитрых подсчетов можно определить оптимальный расход продукта, сообщает сайт Daily Mail.

Пользователям предлагается указать число рулонов бумаги, которые есть у них дома, и количество походов в туалет в день. Алгоритм сделает расчет и подскажет, на сколько дней хватит того, что есть в наличии. Так человек сориентируется, достаточный ли он сделал запас, или нужно снова идти в супермаркет.

Напомним, в свете пандемии коронавируса многие страны не только закрыли свои границы, но и обязали граждан изолироваться в своих домах. Как только власти об этом заговорили, население бросилось закупать продукты, а также туалетную бумагу в больших объемах. В России, кстати, спрос на заветные рулоны тоже вырос.